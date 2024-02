Girgi | il difensore goleador | Sangiuliano | bene così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) SAN GIULIANO (Milano) Dopo aver deciso il derby con il Fanfulla lo scorso dicembre, Alessiosi è ripetuto anche domenica scorsa nel 2-0 con cui ilha battuto la Victor San Marino, centrando l’ottavo risultato utile di fila. Un gol e mezzo per il terzino sinistro di Genova che proprio nella città ligure è cresciuto, nel quartiere Foce. Sin da piccolo ha vissuto le prime esperienze nel calcio con il settore giovanile del Genoa, squadra di cui è tifosissimo, anche grazie alla passione che gli ha trasmesso il papà, storico magazziniere proprio della società rossoblù. "Prima che il calcio diventasse un vero e proprio lavoro passavo le domeniche in gradinata Nord a tifare per il Genoa, una questione di cuore".ha vissuto da vicino l’amore e la passione per la maglia rossoblù, grazie proprio a suo papà: "È stato ...