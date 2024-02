Giovanni Allevi | video integrale incontro Sanremo 2024 | «Non festeggio nulla | qui per vivere il presente»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildell’stampa conal Festival di, che torna al pianoforte dopo quasi due anni dal suo momentaneo abbandono alle scene a causa della malattia Vi presentiamo ildell’con, oggi pomeriggio nella Sala stampa del Teatro Ariston.sarà ospite del Festival dicon il brano Tomorrow, tornando eccezionalmente al pianoforte dopo quasi due anni dal suo momentaneo abbandono alle scene a causa della malattia. Guarda tutte le nostre interviste agli artisti in gara ae leggi tutti i nostri articoli sul Festival.

Un prolungato applauso, carico di calore e commozione, ha accolto Giovanni Allevi nel suo ritorno sul palco di Sanremo, la prima apparizione pubblica dopo la sua battaglia contro il mieloma. Giovanni ...Sono 15 i cantanti ad esibirsi stasera sul palco dell'Ariston, per la seconda serata di Sanremo 2024. Gli artisti saranno introdotti dagli altri 15 concorrenti, nelle vesti di conduttori, che si esibi ...E Giovanni Allevi, che torna sul palco dopo due anni di assenza per le cure di un mieloma, è venuto a testimoniare come "la malattia e la sofferenza" lo abbiano "aiutato a scoprire una nuova visione ...