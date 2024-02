Giovanni Allevi | studi | moglie | figli e carriera del pianista compositore ospite a Sanremo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ascoli, 7 febbraio 2024 -e tutta l'emozione della sua musica. Dopo un lungo periodo di lontananza dal palco a causa di un mieloma multiplo, torna come super, direttore d’orchestra e scrittore, l'artista ha 54 anni (è nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile 1969) e la musica classica è stata la colonna sonora della sua vita. Il padre Nazzareno è un clarinettista e la madre Fiorella una cantante lirica. Il padre di: “Sul palco diper ripartire. Da piccolo iniziò a suonare con la sua tastierina” Germogli Ph 28/04/2009 EmpoliSono stati loro a trasmettergli l'amore per la musica. Lo hanno fatto anche con la ...

Lunghissimi applausi, tutti in piedi all'Ariston per Giovanni Allevi che è tornato ad esibirsi in pubblico dopo quasi due anni di stop a causa di un ... (quotidiano)

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Giovanni Allevi torna a suonare il pianoforte in pubblico a Sanremo. Il compositore torna in scena ... ()

Gianluca ha abbracciato sua mamma e ha poi salutato anche il fratello, seduto accanto. GIOVANNI ALLEVI – Un caldo, lungo applauso ha accolto Giovanni Allevi all’Ariston, al suo ingresso in scena dopo ...Amadeus accoglie il Maestro, lontano dal pianoforte per una terribile malattia da oltre due anni: "Sanremo punto di partenza o punto di arrivo, per alcuni può essere un punto di ripartenza" ...Sanremo, 7 feb. (askanews) – “All’improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, il dolore a ...