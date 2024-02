Giovanni Allevi | la sua malattia “dolce e insidiosa” e come sta oggi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo oltre un anno di distanza dal palco per motivi di salute,torna a Sanremo in qualità di ospite: un momento importante dopo lache ha dovuto affrontare, un mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato a giugno 2022 e che lo ha costretto a interrompere un tour. Attualmentesta meglio, ma il suo percorso non è ancora concluso. Il mieloma è un particolare tumore al midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche, ossia un tipo di globuli bianchi che produce anticorpi. Le cause precise di questanon sono ancora ben chiare alla scienza, anche se sono stati individuati dei fattori di rischio che vi si possono associare tra cui età avanzata, predisposizione genetica oppure esposizione a sostanze nocive. I sintomi, comunque, che hanno colpito ...