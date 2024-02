Giovanni Allevi emoziona l’Ariston | «Non potendo più contare sul mio corpo | suonerò con tutta l’anima»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)- Sanremo 2024 Uncommosso e commovente domina la scena nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Un ritorno, a due anni dal ritiro causa malattia che sta ancora combattendo, potente e fragile al tempo stesso, che sono un po’ le condizioni di oggi del noto pianista di Ascolti Piceno. “All’improvviso mi è crollato tutto“ inizia così il suo intervento sul palco del Teatro Ariston, accolto da un caloroso applauso. Ricorda il buio in cui è caduto nel giugno del 2022, quando gli è stato diagnosticato un mieloma multiplo. Da quel momento è iniziata una nuova fase della sua vita, passata ogni giorno – confessa – “con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo”. “Ho perso tutto“, aggiunge, compresa la folta chioma nera, “ma non la speranza“. “E’ come se il dolore ...

