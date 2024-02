Giovanni Allevi a Sanremo 2024 | «La mia malattia è una battaglia che non si vince | ma sono qui per portare speranza» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Suonerò di nuovo un pianoforte davanti a un pubblico dopo quasi due anni lontano dalle scene per via delle terapie». In conferenza stampa prima dell’inizio della seconda serata del Festival di, il pianista e compositoresi ferma alcuni minuti prima del suo ritorno sul palco. «Quando non c’è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più intensamente possibile», ha detto, che torna a suonare in pubblico a circa due anni dalla diagnosi di mieloma multiplo. «Nonqui per festeggiare nulla», spiega con voce ferma mentre cerca con cura le parole, «purtroppo il mieloma è una neoplasia cronica, quindi è unache non si...