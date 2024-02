Giovanna Civitillo come una star a Sanremo con l’abito d’oro da diva

Negli anni la first lady ci ha proposto infiniti decine di look da gran sera ma per la prima volta si immerge nelle paillettes. La mano che ha ... (vanityfair)

In fatto di vita privata, Amadeus è sposato dal 2009 con la ballerina Giovanna Civitillo, conosciuta durante la conduzione del programma L’Eredità. Dal loro amore è nato José Alberto, ma Amadeus ha ...Lui è il direttore artistico del Festival al quinto anno consecutivo, lei la sua first lady. Perché Amadeus e Giovanna Civitillo sono una squadra. E a fare il tifo in prima figlia c'è anche il figlio ...Sanremo 2024, l'abito della moglie di Amadeus (Giovanna Civitillo) per la seconda serata del Festival: stilista, look. Tutte le info ...