Giovane ucciso a Torre Annunziata | centrato da proiettili esplosi da un killer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Unè statoin serata a, nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale. L’uomo è statoda alcunida uno sconosciuto. Si tratterebbe di un 24enne, ma al momento non se ne conosce l'identità. Dinamica e matrice dell’omicidio sono ancora da chiarire. Le indagini sono condotte...

Cairate (Varese) – Un uomo di 26 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Cairate . Il dramma si è consumato in un appartamento in via ... (ilgiorno)

Omicidio nel Varesotto : un 26enne è stato ucciso nella sua casa. I carabinieri sono intervenuti in via Mascheroni a Cairate , dove in un appartamento ... (tg24.sky)

E’ stato arrestato perchè coinvolto in un’inchiesta dell’autorità giudiziaria spagnola Anthony Mucci , indagato a piede libero a Napoli per ... (feedpress.me)

Le cause della morte di Giò Giò (Giovanbattista Cutolo) , il giovane musicista ucciso a Napoli Quali sono state le cause della morte di Giò Giò ... (tpi)

Grande emozione sul palco dell’Ariston per la presenza di Daniela Di Maggio, madre del giovane musicista Giovanbattista Cutolo , ucciso per strada a ... (2anews)

23.00 Un Giovane è stato ucciso in serata a Torre Annunziata , nel Napoletano, non lontano dal Tribunale. La vittima è stata centrata da alcuni ... (servizitelevideo.rai)

Omicidio mercoledì sera a Torre Annunziata, in pieno centro. I colpi sarebbero stati esplosi da un uomo in scooter. Indagini affidate ai carabinieri ...Agguato in serata a Torre Annunziata, ucciso a colpi di pistola un 24enne ...ma già con un curriculum criminale di tutto rispetto. Il giovane, lontano dal suo territorio, è uno dei rampolli dei ...Omicidio a Torre Annunziata. Si torna a sparare nella città Oplontina. Questa sera è stato ucciso un ventiquattrenne, sono in corso le indagini.