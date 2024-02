Giorgia | il no a Michael Jackson e la proposta di matrimonio a Sanremo

«Una volta sono stata invitata a cantare a un concerto tributo di Michael Jackson . Lui era lì, ma io dissi di no perché non volevo prendere ... (open.online)

Il trucco c'è ma è minimal. Da sempre Giorgia dà l'idea di essere una di quelle persone che ama centellinare gli strumenti del trucco, esattamente come fa con… Leggi ...Charles Aznavour, 1967: "E io tra di voi". Ovvero il telestreamingspettatore tra la prima e la seconda serata del Festival. Come nel celebre Meme di SpiderMan i Sanremonambuli si ...Dopo la prima serata da boom di ascolti di Sanremo 2024, si torna sul palco dell'Ariston per la seconda serata, che insieme alla terza (domani) vedrà i 30 artisti in gara esibirsi in ...