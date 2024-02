Giorgia festeggia i 30 anni di “E poi” con un’esibizione da standing ovation VIDEO

Shine bright like a diamond era. “Brilla come un diamante”: è questo il tema scelto da Giorgia Soleri per festeggia re il suo 28esimo compleanno . ... (lookdavip.tgcom24)

Shine bright like a diamond era. “Brilla come un diamante”: è questo il tema scelto da Giorgia Soleri per festeggia re il suo 28esimo compleanno . ... (lookdavip.tgcom24)

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Standing ovation per Giorgia, co-conduttrice della serata accanto ad ...Il brano la portò alla ribalta 30 anni fa, e per festeggiare la ricorrenza Ama entra sul palco con ...Riflettori puntati sulla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ricca di ospiti che promettono fuochi d'artificio in quanto a stile e glamour. Ma non tutti sono come ...E poi è arrivata Giorgia. Intonando una delle sue canzoni più belle, la cantante romana è salita sul palco dell'Ariston per celebrare proprio i trent'anni del suo ...