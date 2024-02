Gioco d’azzardo | Nuzzolo Asl Caserta | “L’incidenza della dipendenza da gioco d’azzardo è in aumento”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Dal Covid in poi ladad'azzardo è in, intervenire è fondamentale " - dichiara, la direttrice dipartimento dipendenze Asl di, a margineconferenza stampa per la firma del protocollo di intesa per la lotta e la prevenzione del disturbo dae delle dipendenze patologiche, firmato dalla