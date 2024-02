Gioco d’azzardo | Ciaramella Consiglio Regione Campania | “Con firma protocollo avviamo piano regionale per la lotta al gioco d’azzardo”

"Dal Covid in poi la dipendenza da gioco d'azzardo è in aumento, intervenire è fondamentale " - dichiara Nuzzolo , la direttrice dipartimento ... ()

Gioco d’azzardo - Ravenna terza in regione

Il Gioco d’azzardo legalizzato è in crescita, anche quello on line che coinvolge in particolare le generazioni più giovani. Nel 2022 in Emilia ... (ilrestodelcarlino)