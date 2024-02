“Ginger e Fred“ fanno ballare La Guerritore mette in scena Fellini

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Monicaporta a Monza l’adattamento teatrale di, dal capolavoro cinematografico di Federicodel 1986. Appuntamento venerdì 9 e sabato 10 alle 21 e domenica 11 alle 16 al teatro Manzoni. Ine alla regia Monicacon Claudio Casadio e con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni e Lucilla Mininno, Valentina Morini. Lasi svolge il giorno di Natale. Pippo e Amelia in arte, due ex ballerini famosi un tempo, sono stati invitati a esibirsi nello show natalizio di una televisione privata. Monicasi è presa il gusto di elaborare un film diche il famoso regista aveva ...

