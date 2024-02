Gina Carano fa causa a Disney e LucasFilm con l’aiuto di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ha intentato unalegale per discriminazione e licenziamento senza giustanei confronti di, ree, secondo l’attrice, di averla licenziata da The Mandalorian adelle proprie controverse opinioni personali; il procedimento legale è supportato e finanziato da, che già in passato si era detto disponibile a sostenere chiunque si dichiarasse censurato per via delle proprie convinzioni. Riassumendo in maniera agile l’intricata vicenda, basti sapere che nel febbraio 2021, larilasciò un comunicato in cui dichiarava terminato il rapporto di lavoro con, a seguito di alcune storie Instagram in cui l’attrice e lottatrice MMA sembrava ...