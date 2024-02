Gianmarco Tamberi giocherà all’All-Star Game! Seconda volta in carriera nell’universo NBA

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)parteciperè all’NBA All-Celebrity Game. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto è stato invitato all’evento organizzato dalla massima lega cestistica statunitense e avrà così la possibilità di calcare il parquet di Indianapolis nell’evento che andrà in scena nel weekend del 16-18 febbraio. Il fuoriclasse marchigiano è stato inserito nella squadra di Stephen A. Smith insieme a celebrità come Jennifer Hudson, Tristan Jazz, Metta World Peace, AJ MClean, Kwame Onwuachi, Adam Blackston e Jack Ryan. Il ribattezzato Gimbo avrà l’onore di essere una delle celebritàWeekend per lain, visto che già due anni fa diede spettacolo a Cleveland. Si tratta di una grandissima soddisfazione ...

ANCONA Gianmarco Tamberi, il campione olimpico e mondiale di salto in alto, infiamma i social direttamente dalla sua casa di Ancona. Il Gimbo nazionale, infatti, social ambassador per la ...