Già in terza media ragazzini nemici dei numeri Solo a Sondrio le studentesse battono i compagni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Troppo pochi i laureati in materie Stem, soprattutto tra le donne, ma il gap inizia già nel forte divario di apprendimento nei primi anni di scuola. Nell’ultima rilevazione Ocse-Pisa, l’Italia è risultata il Paese con i divari di genere più ampi nell’apprendimento della matematica: una dinamica che le comparazioni internazionali e interne indicano strettamente connessa al ruolo degli stereotipi di genere. Le prove Invalsi lo confermano. Secondo l’elaborazione di Openpolis, il 43,6% degli alunni diha un livello di competenzaca non adeguato rispetto al grado di istruzione; la percentuale sale al 45,8% tra le ragazze, mentre tra i maschi scende al 41,6%. In Lombardia laè leggermente peggiore del dato nazionale: il 44% degli alunni diha ...