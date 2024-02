Ghali sul palco con Casa Mia | “Va dritto al punto | le persone hanno capito perché sono a Sanremo”

(Adnkronos) – All'Ariston con un alieno . Riserverà sorprese l'esibizione di Ghali , per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2024 con il ... (periodicodaily)

Ghali è stato ospite della diretta di Fanpage.it nella settimana del Festival di Sanremo 2024. Il cantante ha portato sul palco dell'Ariston il brano Casa Mia, che ha un importante significato per lui ...Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood: è la top five della prima classifica dell'Amadeus V, che arriva - con il voto della sala stampa - al termine di uno show monstre, ma serrati ...Ghali ha portato a Sanremo un pezzo molto profondo in cui tocca temi importanti. E quello apparso in platea non era un lamantino ma un alieno.