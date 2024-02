Ghali a Sanremo abbatte le barriere | questo mondo è disordinato | ma è casa di tutti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Unche facciamo fatica a riconoscere noi che ci abitiamo, che lo viviamo, figuriamoci chi lo vede per la prima volta., con la sua canzone “mia” prova a spiegarlo a un alieno.: che disordine in “mia,tua” “Il testo – come ha spiegato lo stesso cantante prima del festival – è un dialogo tra me e un extraterrestre che mi fa notare quanto il nostro pianeta sia bellissimo, e che nonostante le tragedie della natura sistema sempre tutto”. Un finale positivo, quindi, nonostante tutte le cose brutte che l’abitante e l’alieno sono costretti a vedere, il primo a conviverci. Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da...

« Sono qui per mandare un messaggio», Ghali non ci gira intorno. Nemmeno Casa mia, il brano con cui ha debuttato in gara al Festival di Sanremo , ... (open.online)

i voti a cantanti e canzoni Ecco le pagelle della prima serata del 74° Festival di Sanremo, da Annalisa ad Alessandra Amoroso, passando per Ghali, Geolier, Alfa, The Kolors. Ghali a Sanremo 2024 con ...È la vincitrice di Sanremo Giovani, è bella, raggiante ed ha una gran voce. Un’ apertura con violini che appassiona e conferisce una buona sonorità che accompagna al meglio le parole. Purtroppo, ...Sanremo 2024 è ai blocchi di partenza e sui look ci sono poche certezze. Da un Mengoni elegante come non mai a un paio di look da matrimonio (Sangiovanni e Fiorella Mannoia). Perfino ...