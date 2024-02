GF | Beatrice arriva in giardino ma Varrese si alza e se ne va | con Giuseppe che ride di gusto VIDEO Sul web è polemica

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nella tarda mattina odierna neldella casa del Grande Fratello,ine saluta dando il “buongiorno“, ma dopo pochi secondi si vede Massimiliano che appena la vede, saluta sie se ne va via, conche seduto di fianco a lui, si mette are in maniera sguaiata. Sui L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,furiosa con): “Smettila un pò, maleducato. Non capisco il problema tuo, ma non puoi agire….” GF, Massimiliano nella notte invitanel suo letto (): “Paolo stasera non c’è, se vuoi venire io sono…” GF, ...