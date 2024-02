Geometra in ufficio tecnico e installatori di caldaie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 1 posto. Requisiti: diplomao di, ottime conoscenze informatiche per l’utilizzo e la gestione di apparecchiature tecnologiche controllate anche da remoto e conoscenza approfondita del software Cad, automunito in possesso patente B; mansioni: redazione del piano operativo di sicurezza del cantiere, gestione documentale e della sicurezza; Contratto: full time a tempo indeterminato; Sede di lavoro: Voghera (Pv); Inviare cv a [email protected] , codice 8716.installatore di, 10 posti. Requisiti: indispensabile esperienza almeno annuale come caldaista o esperienza pregressa nel settore fotovoltaico. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Sant’Angelo Lodigiano. Candidature: inviare il curriculum a ...