Geolier | quando il rap è raffinato | «Sul palco? Avevo paura di deludere Napoli» – Video

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il nome d’artesuona proprio bene. In francese vuol dire secondino e lui, Emanuele Palumbo, uno dei più talentuosi giovani artisti della sua generazione, lo ha scelto perché è così che vengono chiamati gli abitanti del suo quartiere a, Secondigliano. La distanza tra Secondigliano e lo stadio Diego Armando Maradona è di circa 12 km, uno sputo di tragitto che per molti diventa incolmabile, a vita;invece il prossimo 22 giugno lo occuperà da padrone di casa e, visto che a quanto pare quella casa non è abbastanza grande per contenere tutti i suoi ospiti in una volta sola, ha deciso di aprire le porte anche il 23; e siccome la richiesta era ancora alta ci sarà una terza data, destinata inevitabilmente al sold out. Tutto questo senza la spinta di Sanremo, anzi, sbarcando all’Ariston da debuttante, sconosciuto a molti ...