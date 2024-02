Geolier a Sanremo 2024 | «Ma io voglio solo turnà a Napoli»

Eccole le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo . Una carrellata di trenta canzoni in gara per circa 6 ore di musica. A pilotare, alla ... (leggo)

Il Napoli ha acceso i riflettori sul Festival di Sanremo 2024 . E in particolare sui talenti di casa. Una sorta di scouting per trovare qualche... (calciomercato)

Milano, 7 feb. (askanews) – Ha aperto i battenti Il Festival di Sanremo e, come promesso, YouTube lo racconta a ritmo di musica e tendenze video. Su YouTube Music è da poco disponibile la playlist con ...È arrivato sul palco del Teatro Ariston in un completo nero brillante e finalmente ha fatto ascoltare a tutta Italia la sua “I p’ me, tu p’ te”. Per la prima ...E' un Sanremo da “Fattore A”. Dopo la prima serata del Festival si ripropone infatti il duello tra Angelina Mango e Annalisa, rispettivamente seconda e terza nella classifica parziale ma ancora le pre ...