Gentile | «Inter di un altro livello | ma Roma ritrovata! De Rossi diverso»

In vista di Inter-Juventus iniziano le prime analisi e le prime presentazioni. In merito al duello tra Allegri e Inzaghi , Gentile si esprime ... (inter-news)

Infine è toccato agli avvocati Immacolata Spina e Luigi Poziello, difensori di Simeoli Mario, i quali hanno avanzato eccezione di incostituzionalità in merito alle intercettazioni criptate sulle quali ...E’ arrivata la sentenza finale sull’omicidio di Angela Gentile, la ragazza uccisa per aver avuto una relazione con il boss Domenico Belforte. Come riporta Casertanews la prima sezione della Corte di ...Il contatto tra Sommer e Nzola in Fiorentina-Inter è da rigore perché il portiere nerazzurro “sfioricchia” il pallone e colpisce poi “contestualmente” il ...