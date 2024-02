Genoa | Spence ha convinto Gilardino | si lavora al riscatto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), Djed– arrivato nell’affare Dragusin con il Tottenham – ha convito i rossoblu. che ora puntano alArrivato come contropartita nell’affare Dragusin con il Tottenham, Djedci ha messo appena tre partite per convincere il. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’esterno – soprannominato “Jet” in Inghilterra – era seguito già da tempo dal ds Ottolini, mentre il tecnico del Grifone ne ha apprezzato la duttilità, potendo giocare su entrambe le corsie esterne. Adesso l’obiettivo della società è quella di riscattarlo in estate dagli Spurs. Ilinfatti ha molte ambizioni per costruire una squadra competitiva per la parte sinistra della classifica. Intanto il calciatore si prepara con Napoli, Inter e Juve e nel suo ...