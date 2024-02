Gen Z e cyberbullismo | Samara Tramontana ne parla in Overparty

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Sonoe nel 2022, per colpa del, stavo per rinunciare a tutti i miei sogni. ‘Fai schifo’, ‘Ammazzati’… parole pesantissime, scritte da migliaia di sconosciuti, che avevano deciso che da quel giorno, per me, la festa doveva finire”. Inizia così il racconto di “”, il primo podcast della content creator, speaker radiofonica e conduttrice ventenne: una serie podcast in 10 episodi, prodotta da OnePodcast e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio. che esplora il fenomeno delnelle nuove generazioni con interviste a chi l’ha vissuto sulla propria pelle. Immaginate di svegliarvi, accendere lo smartphone e leggere migliaia di insulti diretti a voi, scritti da tantissimi ...