Gela | bando del Parco archeologico per un albergo diffuso | Scarpinato | “Creare reti per valorizzare i territori”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 La creazione di un sistema dicapace diilo gelese, meta strategica del turismoin Sicilia. È l’obiettivo dell’avviso pubblicato daldie rivolto ai proprietari di immobili (case in campagna, in città, in centro, in periferia, nuove o vecchie) e di terreni, ricadenti nella provincia di Caltanissetta. Il, il cui slogan è “Cerchiamo case e terreni, vogliamo mettere a reddito il tuo immobile”, è una consultazione preliminare di mercato, con finalità esplorativa, volta alla costituzione di una rete di aziende polifunzionali a carattere culturale, agricolo, forestale, industriale e turistico aventi come unico obiettivo la ...