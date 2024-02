GdF Salerno | operazione “Alto Impatto” a Matierno

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dalle prime ore dell’alba, personale della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto di unità cinofile, di reparti inquadrati e di un elicottero delle Forze di Polizia, hanno preso parte al servizio adpredisposto dal Questore della Provincia in località. Nel corso delle attività, che hanno visto la partecipazione di più di 80 uomini ed il supporto di contingenti di rinforzo, sono state effettuate all’incirca 20 perquisizioni alla ricerca di droga e armi. AI termine delle attività, è stato tratto in arresto un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nello specifico, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti, occultati all’interno di un refrigeratore, circa 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un ...