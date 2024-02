Gaza | Israele rifiuta le condizioni per il cessate il fuoco

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) imposte da Hamas. Ecco le motivazioni Nel pomeriggio di ieri, 6 febbraio, il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, aveva annunciato di aver ricevuto “una risposta positiva” da parte di Hamas sull’intesa per gli ostaggi israeliani a. Tuttavia, la trattativa sembra poi essersi bloccata per via delle posizioni prima die poi di Hamas. Hamas chiede il “uniltotale e comprensivo” e la “fine dell’aggressione”. La proposta di Hamas, però, pernon è fattibile. Fonti israeliane fanno sapere che “La risposta di Hamas è negativa nella sostanza” e che “Hamas ha detto sì al quadro dell’accordo ma ha postoimpossibili. Non cesseremo i combattimenti”. Il primo ministro Netanyahu ha detto che “La risposta di Hamas è stata trasmessa dal ...

Le notizie di martedì 6 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. New York Times: «Almeno un quinto degli ostaggi in mano ad Hamas ... (corriere)

Hamas ha accettato la proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della progressiva liberazione degli ostaggi ... (open.online)

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

Ho letto la lettera a Biden degli 800 diplomatici americani ed europei contro il suo appoggio ai crimini di guerra israeliani. È un durissimo J’accuse. ...Read more ...Rivelazioni del «New York Times», è polemica. L’esercito: «Condotta deplorevole, non aderisce agli ordini» DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME — I sorrisi e le dita in segno di vittoria vanno a Eyal ...Hamas ha accettato la proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della liberazione degli ostaggi ...