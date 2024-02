Gaza | ecco il piano di Hamas per il cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 -l'accordo proposto dae che Gerusalemme ha definito inaccettabile, "con molte questioni sulle quali non c'è alcuna possibilità di accordo". Il testo è stato pubblicato dal giornale libanese al-Akhbar e riguarda una tregua di 135 giorni divisa in tre fasi di 45 giorni ciascuna. In queste fasi avverrebbe lo scambio degli ostaggi e dei corpi degli israeliani morti acon prigionieri palestinesi, e i loro corpi sepolti in Israele. Nel documentoauspica anche la ricostruzione disotto garanzie internazionali, e il divieto di ingresso agli ebrei alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Prima fase Prima di tuttovuole una cessazione totale di ogni attività militare terrestre ed aerea aed il ritiro israeliano ...