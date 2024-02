Gas esilarante | la nuova droga che spopola tra giovani e calciatori

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sembra che non ci sia legge o campagna di sensibilizzazione capace di mettere un freno allo spaccio e l’uso diin Europa, soprattutto da quella parte di popolazione più giovane che ne fa uso per aumentare la sensazione di divertimento ed euforia durante feste e serate nei locali. Anzi, ogni giorno nascono nuovi fantasiosi L'articolo proviene da Il Difforme.

Un rapporto dell'Agenzia Ue Emcdda ne segnalava un uso in crescita a fine 2022 Era novembre 2022 quando l'Emcdda, il Centro di monitoraggio europeo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Un calciatore della Premier League è diventato il primo giocatore ad andare in riabilitazione per dipendenza dal gas esilarante, ... ()

Un giocatore della Premier League è finito in un centro di riabilitazione a causa della sua dipendenza da gas esilarante . Come riporta il tabloid ... (ilfattoquotidiano)

Di cosa si tratta esattamente Il protossido d'azoto, come spiega l'agenzia Ue, ha una varietà di usi medici, industriali, commerciali e scientifici legittimi. Ma negli ultimi anni viene sempre piùù ...Cambi di fuso orario, altitudini importanti, il caldo di Dallas e il fresco del Canada. E si giocherà a 48 squadre ...Un giocatore della Premier League è finito in un centro di riabilitazione a causa della sua dipendenza da gas esilarante. Come riporta il tabloid britannico Daily Mail, tutto è partito dalla denuncia ...