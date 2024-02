Furto fuori dal supermercato | “Scusi | sono sue queste monete?” Poi le rubano la borsa dall’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Montelupo Fiorentino, 7 febbraio 2024 – Il giochino è semplice, la tattica a quanto pare funziona: distrarre con la scusa dellecadute a terra e con una mossa fulminea…rubare la. E’ quanto accaduto nel parcheggio a pochi metri dall’ingresso del discount Dpiù in via Arti e Mestieri a Montelupo Fiorentino. Una signora entra in macchina, qualcuno le bussa al finestrino: "lecadute delle". Istintivamente e in buona fede la malcapitata apre la portiera, esce dall’abitacolo per controllare e quando sale di nuovo a bordo della sua auto si accorge del. La, appoggiata sul sedile lato passeggero non c’è più. Una trappola in cui non è difficile cadere, un colpo messo a segno più di una volta soprattutto ai danni di anziani e donne sole. La notizia è stata ...