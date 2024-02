Furto di Gruppo al Supermercato | Addetti alle Pulizie Confessano | Rubato per Necessità

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'Aquila - Un colpo audace ha scosso unlocale, quando diecisono stati arrestati in flagranza di reato dopo un blitz nella struttura di via Sallustio, a Pescara. I vigilantes hanno lanciato l'allarme che ha portato all'azione dei Carabinieri di Sulmona, recuperando merce dal valore stimato di 5mila euro. I responsabili, tutti residenti a Pescara, hanno avuto accesso algraziechiavi di servizio in loro possesso. Utilizzando mezzi personali e tre furgoni, hanno "ripulito" il negozio di una vasta gamma di beni, inclusi generi alimentari, prodotti per la casa, carne fresca e articoli vari, per un valore complessivo di circa 5mila euro. I carabinieri,rtati dalla sicurezza del, hanno ...