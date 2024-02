Furti e danni all’esterno della pizzeria | Vitiello | “Mi dispiace di lasciare così”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la denuncia a firma di, ristoratore del Casertano. “Da cittadino esprimo rammarico per una richiesta di aiuto inoltrata da mesi e rimasta inascoltata nonostante i gravi problemi di sicurezza che attanagliano la comunità di San Leucio. Io stesso ho incontrato mesi fa il sindacomia città, e a lui raccontai dei ripetutie atti vandalici che i miei clienti sono costretti a subire parcheggiando fuori dal mio locale in via Pasquale Tenga. Uno scempio al quale si potrebbe porre fine anche solo attivando la telecamera di videosorveglianza già istallata al centrorotatoria dedicata a re Ferdinando IV. Un deterrente significativo contro chi da mesi agisce impunito a danno di residenti e attività commercializona. Ciò ...