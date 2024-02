Furti e danni ad auto in sosta fuori il locale “Cambia – menti” | Vitiello | “Ignorato il mio SOS”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Caserta. “Da cittadino esprimo rammarico per una richiesta di aiuto inoltrata da mesi e rimasta inascoltata nonostante i gravi problemi di sicurezza che attanagliano la comunità di San Leucio. Io stesso ho incontrato mesi fa il sindaco della mia città, e a lui raccontai dei ripetutie atti vandalici che i miei clienti sono costretti a subire parcheggiandodal mioin via Pasquale Tenga. Uno scempio al quale si potrebbe porre fine anche solo attivando la telecamera di videosorveglianza già istallata al centro della rotatoria dedicata a re Ferdinando IV. Un deterrente significativo contro chi da mesi agisce impunito a danno di residenti e attività commerciali della zona. Ciò nonostante da oltre un anno l’Amministrazione comunica il ripristino e il potenziamento delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza ...

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha denunciato in stato di libertà un uomo resosi responsabile di un furto perpetrato presso la struttura ...La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha denunciato in stato di libertà un uomo resosi responsabile di un furto perpetrato presso la struttura ospedaliera Buccheri La Ferla. Nel dettaglio, personale ...I carabinieri di Savona hanno arrestato in flagranza di reato tre persone responsabili di un furto di attrezzature agricole, del valore di circa 90mila euro, avvenuto in un terreno agricolo a Quiliano ...