Fumata bianca | Paolucci è ancora dell’Ancona L’abruzzese sarà con la squadra fino al 2026

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lorenzoha firmato il prolungamento del suo contratto che ora lo lega all’Anconaa giugno. Per il pescarese,due anni in biancorosso e la tranquillità, dopo la trattativa durata a lungo, di sapere che almeno anche il prossimo anno vestirà la casacca con il cavaliere armato. A meno che le richieste dalla categoria superiore non bussino forte alla porta. "La società è lieta di comunicare di aver rinnovato sino al 30 giugnoil contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo– così ieri l’ufficializzazione da parte– Il centrocampista abruzzese, alla seconda stagione in biancorosso, ha sin qui totalizzato 48 presenze siglando 6 reti". Lorenzo, prelevato ...