Fred De Palma canta A Sanremo 2024 la resa inevitabile se Il cielo non ci vuole

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) PerDequesto è l'esordio atra i big ma non la sua prima volta sul palco dell'Ariston. Vi partecipò nel 2016, nella serata dei duetti, quando affiancò Patty Pravo in una rivisitazione di Tutt'al più. Lui, che è avvezzo ai tormentoni, a questo festival arriva in una chiave più intimista. Eleganza e una maggiore introspezione, per veicolare dentro e fuori un messaggio a tratti malinconico che sembra riguardare la storia di un amore che, al di là di rimorsi e rimpianti, è ancora duro da affrontare, ma anche difficile da lasciar andare. Sui social a fine ottobre Deaveva rassicurato i fan dicendo loro: «Vi racconto sempre poco di me sui social, ma riesco a farlo solo con le canzoni, non sono sparito, sto scrivendo, vivendo,ndo, viaggiando , scoprendo cose nuove da ...