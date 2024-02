Frasi choc della Basile contro la Segre | l’aula di Palazzo Madama solidale con la senatrice a vita video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «Io mi associo ai giusti argomenti e alle parole che sono emerse, in maniera direi unanime, da parte di tutti i gruppi e abbraccio lache speriamo di vedere presto qui in aula e a cui rivolgiamo un saluto». Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in Aula, dopo che tutti i gruppi parlamentari hanno espresso parole di solidarietà nei confrontiLilianaper le accuse che le sono state rivolte dall’ex ambasciatrice Elena. Subito dopo i senatori hanno tributato un lungo applauso aalzandosi in piedi. Il caso delLilianapubblicato sui social dall’ex ambasciatrice, che ha accusato laa ...