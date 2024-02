Francesco Micheli racconta Gaetano Donizetti | “Un Millenial dell’Ottocento”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Bergamo. Con la conferenza di martedì 6 febbraio al Daste “. Maestro del passato, Modello per il futuro” a cura del direttore artistico del festivalOpera, hanno preso il via i talk del Festival Tono, una manifestazione che vuole accendere i riflettori sulla nascita del Politecnico delle Arti di Bergamo, il primo in Italia. “E’ importante che i nostri allievi – spiega Daniela Giordano, alla direzione del Politecnico delle Arti di Bergamo – abbiano occasioni come questa per riflettere. Non contano soltanto la tecnica o la competenza in ciò che si fa, il nuovo Politecnico punta proprio ad unire e a far dialogare diverse forme d’arte per aiutare le giovani generazioni a ragionare sul senso di ciò che fanno ed allargare i loro orizzonti”. E di orizzonti ha ...