Francesca Michielin | problemi di salute | perché è stata operata

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)nel corso dell’estate aveva annullato le ultime date dei suoi concerti a chiusura del tour a causa di alcunidi. La cantante non aveva voluto raccontare nel dettaglio cosa le fosse capitato. Eppure, a distanza di mesi, finalmente ha raccontato tutta la verità. Arrivano nuove dichiarazioni da parte dia distanza di mesi da quando aveva dichiarato di avere qualche problema di. La cantante al termine dell’estate aveva cancellato le ultime date del suo tour per sottoporsi a un’operazione abbastanza urgente. Ma solo adesso si è venuti a conoscenza del vero motivo della sua assenza sul palco.come sta dopo l’operazione, foto Ansa – VelvetGossipFinora aveva ...

(Adnkronos) – "Con un rene solo si vive benissimo" e come la cantante e conduttrice Francesca Michielin , che ha raccontato dell'intervento subito, ... (periodicodaily)

A "Stasera c'è Cattelan", in onda su Rai 2, Francesca Michielin , ha rivelato di aver dovuto rimuovere un rene , senza però specificarne i motivi. ... (today)

