FOTO – Zielinski radioso a Castel Volturno | la foto che svela lo stato d’animo del polacco

Piotr Zielinski sorride a Castel Volturno! La SSC Napoli rivela l'atmosfera positiva del centrocampista, escludendo patemi sulla Champions. Niente "muso lungo" per Piotr Zielinski: il centrocampista polacco della SSC Napoli appare radioso e sorridente in un'immagine condivisa recentemente sui profili social della squadra. La foto ritrae Zielinski in compagnia di Jesper Lindstrom, entrambi visibilmente allegri e carichi di energia, dimostrando che il numero 20 azzurro sta affrontando con serenità l'esclusione dalla lista Champions. Il buon umore del calciatore potrebbe essere attribuito alla recente vittoria del premio come miglior giocatore polacco dell'anno. Tuttavia, non si può escludere l'effetto positivo dei gesti ...

" Non solo Zielinski. Sono tanti e variegati gli argomenti trattati dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa tenutasi oggi a Castel Volturno. Da Thiago Motta ...

Però i dettagli non si possono analizzare da lontano. Se Lindstrøm può fare il ruolo di Zielinski nel 4-3-3 Assolutamente, lo vedo molto in questa posizione, molto più pericoloso per la fase ...

Piotr Zielinski presto diventerà un nuovo calciatore dell'Inter. Il centrocampista polacco completerà questa stagione al Napoli ...