Forum sold-out | Olimpia da record Ma anche Brescia sorride con i tifosi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il basket italiano sta attraversando un periodo di rinnovato entusiasmo e crescita, con un aumento significativo di spettatori a palazzo per quanto a confronto con un mercato televisivo balbettante. La Serie A ha registrato un incremento dell’11% nel numero di spettatori nel girone d’andata rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, con una media di 3968 spettatori per partita, rispetto ai 3570 della stagione precedente. Questi i dati forniti dalla Legabasket. Questa crescita è stata guidata dalle grandi piazze del basket italiano, con Milano e Bologna in testa. Tre finali Scudetto, l’ultima decisa solo a gara-7, e la presenza di entrambe in EuroLeague con giocatori come Shengelia, Hackett, Mirotic e Melli ha certamente aiutato. Focalizzandosi sulla regione Lombardia, è evidente il contributo significativo di quest’area alla crescita complessiva del basket in Italia, ...