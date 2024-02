Fortitudo | dopo Cremona c’è subito Casale Dieci gare per provare a riprendere il primato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si comincia domenica con la sfida interna con la Juvi, si conclude il 21 aprile a Trapani in casa dei favoritissimi Sharks. Fip e Lega hanno ufficializzato giorni e orari delle 10 partite della fase a orologio. La, come anticipato, inizia in casa contro, in una sfida che ha visto le due squadre già affrontarsi in amichevole proprio in casa dei lombardi. La prima trasferta è in programma il 18 febbraio aMonferrato. Seguiranno il 25 la sfida interna con Treviglio, la trasferta a Vigevano del 3 marzo, quella interna con Rieti del 10 e la successiva trasferta a Latina il 23. Nel weekend pasquale la Effe ospiterà sabato 30 marzo, al PalaDozza Milano. Ad aprile la formazione di Attilio Caja è attesa da una doppia trasferta siciliana prima ad Agrigento il 7, poi a Trapani il 21 ...