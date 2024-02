Fondi Tutto pronto per “la Carnevalata” | appuntamento domenica 11 e martedì 13 febbraio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)– Mezzi d’epoca mascherati a festa, musica, animazione e tanto divertimento: quest’anno sarà l’associazione “Filippo II”, in collaborazione con il Comune di, ad organizzare il carnevale fondano. Ben due le giornate dedicate: oltre a13, anche11, sempre a partire dalle ore 15:00. Il clou della due giorni, come da L'articolo Temporeale Quotidiano.

A fine 2023 è stato annunciato il raddoppio dei fondi per il Bonus psicologo portando il contributo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. ... (orizzontescuola)

51' - RAIMONDI PRODIGIOSO SU KOUTSIDIS! Super intervento del portiere interista, ma l'arbitro ferma tutto per l'offside proprio del 4 dell'Olympiacos. 51' ...Prima medaglia per l'Italia a Doha, con l'azzurro che chiude alle spalle dei due francesi Logan Fontaine, oro, e Marc-Antoine Olivier, argento ...Gregorio Paltrinieri si è classificato quinto nella convulsa volata finale che ha deciso la 5 km maschile dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, andata in scena a Doha, in Qatar, nella quale il lucano D ...