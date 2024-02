Fondi per togliere l’amianto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Misano mette a bilancio anche nel 2024 tremila euro per l’erogazione di contributi destinati alla rimozione e lo smaltimento del. Possono essere ammessi al contributo comunale gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti sul territorio del Comune, come ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne e serbatoi. Per accedere aidel bando è necessario avvalersi di ditte specializzate in interventi di bonifica di beni contenenti amianto (elenco ditte disponibile al sito www.albogestoririfiuti.it) e realizzare gli interventi nel corso dell’anno. Possono accedere al contributo privati, o persone fisiche associate nel condominio, proprietari di immobili, ad uso prevalentemente residenziale. I contributi potranno coprire fino a un massimo di 300 euro per ogni ...