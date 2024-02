Folle Corsa con la Droga in Auto | Arrestati dopo un Inseguimento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'Aquila - Una scena da film si è svolta ieri pomeriggio ad Avezzano, quando due individui hanno seminato il panico sfrecciando a grande velocità lungo la trafficata via XX Settembre. La loroè stata interrotta soloun rocambolescoda parte della polizia locale, che li haun'azione audace e rischiosa. I due cittadini, di origini marocchine, sono finiti in manetteaver creato il caos per le strade della città. Uno è stato portato in carcere, mentre l'altro è agli arresti domiciliari. A bordo della loro, gli agenti hanno scoperto diverse dosi di, che i due non sono riusciti a sbarazzarsi durante la fuga. Tutto è cominciato quando una pattuglia della polizia locale, impegnata in ...