Flop del governo | cala la borsa e sale il dollaro in Argentina

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La sconfitta in Parlamento della legge omnibus delultraliberista di Javier Milei è stata accolta negativamente oggi dai mercati. Le difficoltà politiche dell'esecutivo a imporre il pacchetto su deregulation e privatizzazioni hanno significato oggi un calo del 4% dell'indice Merval delladi Buenos Aires e un forte rialzo della quotazione delrispetto al peso sul mercato non ufficiale dopo settimane di relativa calma. In calo anche le azioni delle principali aziende argentine quotate a Wall Street, con punte dell'8%, e i buoni del Tesoro che segnano in media contrazioni attorno al 3%. Una reazione, quella dei mercati, prevista dal ministro dell'Economia, Luis Caputo, che per moderare l'impatto della sconfitta ha invitato a "sdrammatizzare" l'episodio garantendo che il programma di riequilibrio fiscale andrà avanti ...