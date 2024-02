Fleximan colpisce ancora a Ravenna | quarto autovelox abbattuto

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Gli emuli disono tornati a colpire. Stanotte, con un flessibile, è stato segato l'su via Mandriole nei pressi dell’incrocio con via Sant’Alberto, nel territorio del Comune di. Il rilevatore di velocità era attivo dal 2022. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di. Si tratta delin provincia didal 26 gennaio scorso, quando fu messo fuori uso quello di Osteria, lungo la via Dismano.

Il rilevatore di velocità è stato tranciato con un flessibile nella notte nei pressi dell’incrocio con via Sant’Alberto ...Nuovi casi registrati in Umbria e Calabria mentre le autorità indagano su atti vandalici contro dispositivi di controllo della velocità in diverse regioni italiane" SPOLETO (PG) - Ancora una volta, un ...VENEZIA - Al netto dei danneggiamenti, di cui dovranno rispondere “Fleximan” e i suoi emuli, a quanto ammontano gli incassi dei Comuni per le sanzioni dovute all’eccesso ...