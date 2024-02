Flashmob contro il bullismo con 500 studenti al Donizetti | «La prevenzione comincia tra i banchi»

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) LE INIZIATIVE. Mercoledì 7 febbraio è la «Giornata mondialeile il cyber»: in programma una coreografia in centro a Bergamo la mattina e in serata un convegno per i genitori e i docenti al Centro congressi. In campo le 3 reti delle scuole. Eventi con le scuole anche in municipio a Treviglio e nelle piazze di Caravaggio.