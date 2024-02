Fisica | medicina e musica La scienza dà spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le materie scientifiche arrivano a teatro. Parte il 18 marzo il ricco palinsesto di attività che, grazie a Fondazione della Comunità Bresciana, in partnership con Fondazione del Teatro Grande di Brescia e con il supporto di Fondazione Alessandra Bono, animerà la sala grande del teatro con conferenze sceniche, incontri scientifici, spettacoli multimediali e laboratori coinvolgenti, grazie al progetto #nonsolo2, per le scuole. Tanti gli appuntamenti, a partire dallo“Numeri innamorati: l’arte della“ che aprirà la kermesse, il 18 marzo alle 10,30, con Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo per teatri e, narratore, performance artist, raccontatore d’arte, collabora con numerosi musei. Tra gli interventi che si susseguiranno fino a novembre ci saranno la zoologa Mia Canestrini, ...