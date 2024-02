Firenze | nasce un negozio ad hoc per l’olio e il vino delle tenute della chiesa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) San Casciano (), 4 febbraio 2024 – Vin Santo di nome e di fatto. Il ricavatovendita delPieve di Campoli infatti contribuisce (insieme a 8x1000 e donazioni) al sostentamento dei sacerdoti italiani. Immersa nel cuore del Chianti Classico, l’azienda agraria è di proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero diche ha deciso di riunire in una sola realtà produttiva i vari immobili e i terreni a vocazione agricola, attivando dal 1985 la produzione die olio. Sono i produttori, tra gli altri, del Vin Santocattedrale del Duomo direalizzato seguendo i rituali canonici attraverso un processo di maturazione sulle stuoie naturale, a partire dalla sua vendemmia, completamente manuale. ...

